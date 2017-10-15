Дом на Кубани, где взорвался газ, обследуют комплексом "Струна"

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

КРАСНОДАР, 15 окт — РИА Новости. Двухэтажный многоквартирный дом на Кубани, где произошел пожар, предварительно, из-за взрыва сетевого газа, обследуют специальным диагностическим комплексом "Струна", предназначенным для оценки пригодности здания для дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Славянском районе Кубани в воскресенье вечером произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, по предварительной причине, из-за взрыва сетевого газа. Как отмечают спасатели, в результате происшествия есть пострадавшие. К месту пожара направились следователи.

"Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения. На данный момент жильцы отказались от размещения. На место следует комплекс "Струна" для обследования здания, также направлен специалист с беспилотным летательным аппаратом", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, к месту происшествия направился психолог ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Отмечается, что в ведомстве организована работа оперативного штаба.

Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано 104 человека и 26 единиц техники, от МЧС России — 62 человека и 13 единиц техники.