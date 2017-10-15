В Краснодарском крае в жилом доме взорвался газ

21:3015.10.2017
(обновлено: 21:40 15.10.2017)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Взрыв произошел в квартире на первом этаже двухподъездного двухэтажного газифицированного кирпичного жилого дома № 11 по улице Летняя в населенном пункте Садовый с последующим пожаром на площади 80 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при взрыве обрушилась часть внешней стены здания, проводится тушение пожара.