В Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в парке Царицыно

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пенсионер, подозреваемый в убийстве пожилой женщины в парке Царицыно в Москве, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, мужчина нанес незнакомой женщине множественные удары колюще-режущим предметом в область шеи, а также не менее пяти ударов кирпичом в область головы. От полученных травм она скончалась.
"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину", — сказала Иванова.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.