В Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в парке Царицыно

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пенсионер, подозреваемый в убийстве пожилой женщины в парке Царицыно в Москве, задержан, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В пресс-службе ГУМВД по Москве отметили, что 14 октября сотрудники уголовного розыска столичной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Братеевской улице задержали 63-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в убийстве 74-летней пенсионерки на территории Царицынского парка.

По версии следствия, мужчина нанес незнакомой женщине множественные удары колюще-режущим предметом в область шеи, а также не менее пяти ударов кирпичом в область головы. От полученных травм она скончалась.

"В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину", — сказала Иванова.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.