Мальчик, пропавший в лесу в Нижегородской области, найден живым

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мальчик, пропавший в лесу в Нижегородской области при сборе грибов с семьей в лесу Борского района, найден живым, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения малолетнего мальчика при сборе грибов в лесу Борского района.

По версии следствия, 14 октября 2017 года около 14.30 31-летняя женщина вместе с двумя детьми 4,5 и 1,5 лет, а также своей матерью приехала из Нижнего Новгорода на автомобиле в лесной массив в районе поселка Керженец Борского района для сбора грибов. Находясь в лесном массиве, женщины на непродолжительное время упустили из вида старшего мальчика. Мать и бабушка пропавшего ребенка незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям.

"Сегодня в ходе совместных поисковых мероприятий найден пропавший накануне в нижегородском лесу 4-летний мальчик. Ребенка обнаружили примерно в 2 километрах от места дислокации поискового штаба на территории Борского района Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время он будет осмотрен врачами.