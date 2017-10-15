На Урале полицейские вытащили из заброшенного карьера четырех подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Полицейские в Нижнем Тагиле вытащили из заброшенного карьера четырех подростков, застрявших там, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Свердловской области.

"Четырнадцатого октября в 17.15 местного времени (15.15 мск) в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что четверо подростков не могут самостоятельно выбраться из заброшенного карьера в районе улицы Черных. В разговоре с сотрудниками ОВД девочка рассказала, что четверо ее приятелей спустились вниз в карьер и не могут подняться наверх. Сама позвонившая и ее подруга спускаться в карьер отказались", — говорится в сообщении.

На место были направлены оперативные службы. Прибыв к карьеру, полицейские обнаружили внизу четырех мальчиков. Один из ребят находился на значительном расстоянии от своих товарищей, пояснил, что он совсем обессилел и не может больше держаться на рыхлой, осыпающейся под ногами земле.

"Старший группы немедленного реагирования Сергей Ламзин принял решение об оказании помощи подростку. Офицер, рискуя своей жизнью, спустился в карьер немного ниже того места, где находился подросток, успокоил его и подставил руки, по которым мальчишка, как по ступенькам, поднялся наверх, где его подхватил и вытащил (младший сержант) Дмитрий Нефедьев. Еще один из школьников смог выбраться самостоятельно, двух других приятелей из карьера достали спасатели. После осмотра медиками выяснилось, что подростки не пострадали", — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что всем подросткам по 13 лет, они учатся в одном классе одной школы. Ни разу до этого в поле зрения органов внутренних дел семиклассники не попадали, на учете в полиции не состоят, воспитываются в полных, благополучных семьях. Свой поход к старому заброшенному карьеру ребята объяснили любопытством. Не остановили их даже предостерегающие знаки "Осторожно, зона обрушения!" С ребятами и их законными представителями была проведена профилактическая беседа.

"В этом карьере сотрудникам полиции и спасателям уже не раз приходилось спасать детей. Несколько лет назад подобная ситуация закончилась трагедией — погиб первоклассник", — уточняет полиция.