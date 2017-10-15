Летевший в Сургут Boeing-737 экстренно сел в аэропорту "Внуково"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Самолет Boeing 737, на борту которого находились 178 человек, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково из-за возникшего задымления в кабине пилотов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Самолет сообщением Москва — Сургут вернулся в аэропорт Внуково после выработки топлива из-за задымления в кабине пилотов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 178 пассажиров и членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из людей не пострадал.

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