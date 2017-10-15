При пожаре в Свердловской области погибли два человека, пятеро пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате пожара в двухэтажном деревянном доме в городе Качканар Свердловской области, сообщает в воскресенье ГУМВД России по региону.

"Четырнадцатого октября в 23.25 местного времени (21.25 мск) в дежурную часть полиции Качканара поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир на улице 4/а Микрорайон", — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Пятнадцать человек личного состава осуществляли охрану общественного порядка на месте пожара, оказывали помощь сотрудникам МЧС, которые эвакуировали 12 граждан из горящего здания. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Полиция уточняет, что в огненной стихии пострадали пять человек. Мужчина 1964 года рождения, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна второго этажа, с переломом ноги был госпитализирован в больницу, еще четверо граждан (три женщины 1976, 1955 и 1955 годов рождения и мужчина 1991 года рождения) с ожогами и отравлением угарным газом доставлялись в медицинское учреждение. Госпитализация им не потребовалась. В результате произошедшего погибли мужчины 1990 и 1987 годов рождения.

Следственное управление СК России по Свердловской области сообщает, что по факту пожара организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат в указанном жилом доме, где находились несколько человек. Следователь провел осмотр места происшествия.

Сейчас принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Предварительно у погибших зафиксировано отравление угарным газом. Также совместно с МЧС выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение очага и причин возгорания, отмечает следствие.