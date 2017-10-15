В центре Москвы потушили открытое возгорание в подвале складского здания

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в подвале трехэтажного складского здания на Крымском Валу в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по столице.

Ранее в ведомстве сообщали о локализации пожара в подвале трехэтажного складского здания по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33. По этому адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

"В 03 часа 19 минут открытое горение ликвидировано", — говорится в сообщении.