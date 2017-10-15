В центре Москвы локализовали пожар в подвале складского здания

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пожар в подвале трехэтажного складского здания на площади около 400 квадратных метров на Крымском Валу в центре Москвы локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по столице.

Ранее в ведомстве сообщали о пожаре в подвале трехэтажного складского здания по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33. По этому адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина. Отмечалось, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 03 часа 04 минуты пожар был локализован". — говорится в сообщении.