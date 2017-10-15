В Москве горит подвальная часть складского здания

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подвал 3-х этажного складского здания горит на Крымском Валу в Москве, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России.

По этому адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

"В 00 часов 37 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33, где, по предварительной информации, происходит пожар в подвале 3-х этажного складского здания", — говорится в сообщении.

Площадь пожара выясняется. Сведений о пострадавших не поступало, информация уточняется.