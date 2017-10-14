СК проверяет данные о водителе, не пропустившем в Апатитах скорую

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Следователи в Мурманской области проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что в Апатитах водитель не пропустил машину скорой помощи, в которой находилась беременная женщина, сообщается на сайте Следственного комитета России в субботу.

По предварительным данным, вечером 13 октября 29-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил машину скорой помощи, где находилась беременная с предварительным диагнозом "угроза прерывания беременности".

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по информации СМИ организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия в городе Апатиты… По результатам проверки будет правовая оценка действиям мужчины, который не пропустил скорую помощь", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас следователи опрашивают очевидцев и проводят другие необходимые проверочные мероприятия.