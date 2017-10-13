Офис одного из сервисов "Яндекса" эвакуировали после анонимного звонка

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Офис сервиса "Кинопоиск" в районе метро Павелецкая в пятницу эвакуировали из-за анонимного звонка, сообщили РИА Новости два сотрудника компании.

"Была эвакуация из-за анонимного звонка", — сообщил один из сотрудников.

Ранее, 21 сентября, сотрудников центрального офиса "Яндекса" на улице Льва Толстова в Москве эвакуировали из-за сработавшей системы пожарной сигнализации.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тысячи анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.