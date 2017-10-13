В Ростове-на-Дону завели дело против женщины, сбившей на спорткаре пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как женщина за рулем спортивного автомобиля Audi R8 насмерть сбила мужчину в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина-водитель за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб. По словам очевидцев, автомобиль двигался со значительным превышением скорости.

"В отношении женщины-водителя, совершившей ДТП, в результате которого погиб пешеход, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на охраняемую стоянку.

По словам представителя прокуратуры Ростовской области, ход расследования уголовного дела взят ведомством на контроль.

Как ранее сообщала полиция, с 2015 года женщина-водитель 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости.

По словам источника в правоохранительных органах региона, подозреваемая – уроженка Украины 1988 года рождения. Ранее не судима, не замужем и в данный момент безработная.