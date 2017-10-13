В большинстве офисов Райффайзенбанка завершили проверку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Проверка в большинстве офисов Райффайзенбанка завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места, сообщает пресс-служба банка в Twitter.
В настоящий момент проверка в большинстве офисов завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места. https://t.co/yBEe9tY5fM— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 13 октября 2017 г.
Позднее Райффайзенбанк подтвердил информацию об эвакуации своих офисов из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве.
"В настоящий момент проверка в большинстве офисов завершена, сотрудники возвращаются на рабочие места", — говорится в сообщении.