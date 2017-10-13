В Татарстане мужчина пытался скрыться от полиции в платье на велосипеде

КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Ильдар Кадыров из Татарстана, изначально подозревавшийся лишь в поджоге автомобиля, пойдет под суд за ряд более серьезных преступлений: не желая сдаваться, мужчина обстрелял наряд полиции, похитил двух пенсионеров, чтобы те отвезли его в Казань, но на полпути решил скрыться в женском платье на велосипеде, чему не помешали огнестрельные ранения ног.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, в мае 2017 года Кадырова заподозрили в поджоге автомобиля, припаркованного на улице Сахарова в Казани. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий на дачу к мужчине приехали пять полицейских, однако хозяин запер дверь снаружи на амбарный замок.

"Понимая, что в ходе обыска у него будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, обвиняемый решил расправиться с полицейскими. Он передал полицейским через окно ключи от дома и, дождавшись, когда откроется дверь, стал стрелять по ним из пистолетов. Полицейские успели уйти с линии огня, а Кадыров перепрыгнул через забор и, отстреливаясь, побежал", — отмечает ведомство.

В ходе перестрелки подозреваемый был ранен в ноги, но смог уйти. После чего взял в заложники чету пенсионеров и потребовал отвезти его в Казань на их автомобиле. По дороге он на ходу выпрыгнул из машины, на одном из садовых участков украл велосипед, переоделся в женскую одежду и пытался скрыться. На следующее утро его поймали.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении человека, краже. От дачи показаний обвиняемый, в 1980-е годы уже привлекавшийся к уголовной ответственности, отказался. Сейчас мужчина находится под арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.