Калининградский пенсионер умер от сердечного приступа после ограбления

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Пенсионер из поселка Жилино в Калининградской области скончался от сердечного приступа после того, как его ограбил 18-летний односельчанин, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

"В полицию в четверг обратился сын 85-летнего жителя поселка Жилино, скончавшегося от сердечного приступа. Мужчина рассказал, что незадолго до смерти из дома отца были похищены ордена и 80 тысяч рублей. В тот же день полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении ветерана труда. Им оказался 18-летний односельчанин потерпевшего", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 3 октября под надуманным предлогом подозреваемый пришел к пенсионеру и силой отнял награды и деньги. Задержанный молодой человек сознался в преступлении и рассказал, что орден и медаль он выбросил в тот же день. Полицейские продолжают поиски ордена Трудового Красного Знамени и медали "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет заключения.