СК возбудил дело после обрушения строительных лесов в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов на объекте "Транснефти" в селе Лазарево в Кировской области, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает в пятницу СУСК по региону.

По предварительным данным, в пятницу около 12.00 мск на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тон, высотой 24 метра, рабочие проводили работы по внутренней обработке стен. Во время осуществления работ произошло обрушение строительных лесов.

"Возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую центральную районную больницу, один пострадавший доставлен санавиацией в Киров, отмечает СУСК.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.