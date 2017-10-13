После обрушения лесов под Кировом 20 человек обратились за медпомощью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Двадцать человек обратились за медицинской помощью после обрушения строительных лесов на объекте "Транснефти" в Уржумском районе Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее в пресс-службе минздрава Кировской области сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"На данный момент двадцать человек обратились за медицинской помощью, из них четверо госпитализированы, еще четверо отпущены", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас продолжается обследование остальных пострадавших.

Минэнерго РФ ранее сообщило, что на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Лазарево" Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ) "Транснефть-Прикамье" во время работы на нефтяном резервуаре подрядчика — "Спецстрой-Сервис" — обрушились строительные леса. Пострадали четыре рабочих, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия. "Транснефть" создала комиссию для расследования причин происшествия в Кировской области.