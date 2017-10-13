Жителя Твери оштрафовали за то, что не сообщил о воюющем за ИГ* друге

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Твери, который не сообщил полиции, что его друг, гражданин Таджикистана, воюет в Ираке в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в пятницу прокуратура области.

В отношении уроженца и жителя Твери 1999 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье "несообщение о преступлении", санкция которой предусматривает до года лишения свободы. По данным прокуратуры, подсудимый с июля 2015 года по январь 2017 года вел переписку в социальной сети "ВКонтакте" с другом, находящимся в Ираке.

"В ходе общения ему стало достоверно известно, что знакомый находится на территории, подконтрольной международной террористической организации ИГИЛ*, и принимает участие в боевых действиях на стороне указанной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, житель Твери не обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении друга.

"Приговором Заволжского районного суда Твери… подсудимый признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

*Террористическая организация, запрещенная в России.