Райффайзенбанк подтвердил эвакуацию офисов из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Райффайзенбанк подтверждает эвакуацию своих офисов из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает банк на своей странице в Facebook.

"К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент РИА Новости с места события сообщал, что клиентов и сотрудников отделения Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади, 28 в центре Москвы вывели на улицу. Позднее источник РИА Новости сообщал, что пять отделений Райффайзенбанка эвакуируют в Москве после анонимных сообщений "о минировании".