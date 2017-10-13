На Алтае пятилетний мальчик выпал из маршрутки

БАРНАУЛ, 13 окт — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства, при которых 5-летний ребенок выпал из маршрутки в Бийске во время движения и получил ушибы, сообщило в пятницу СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 12 октября. "В СМИ появилась информация о том, что в Бийске во время движения вследствие неожиданного открытия двери из маршрутного автобуса на проезжую часть выпал малолетний ребенок. В результате падения мальчик получил ушибы, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту начата проверка", — говорится в сообщении.

Следователям предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.