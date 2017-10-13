СК: девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивала не мать, а отчим

БРЯНСК, 13 окт – РИА Новости. Пятилетняя девочка из Воронежской области, которую истязали за съеденный маргарин, призналась, что ее избивала не мать, а отчим, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ.

В конце сентября во время рейда правоохранители обнаружили в доме в селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области у сбежавшей из больницы беременной женщины пятилетнюю дочь со следами побоев. По словам 22-летней матери, так она наказала девочку за съеденный без спроса маргарин.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям "Истязание" и "Неисполнение родительских обязанностей". По информации СК, мать избивала ребенка с августа по сентябрь. Расследование дела поручил взять на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Также сообщалось, что сожитель подозреваемой, толкнувший пришедшую к ним в дом сотрудницу полиции, был задержан. В дальнейшем СК выяснил, что раньше мужчина избивал ребенка. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Истязание".

"При проведении следственных действий следователем СК с участием психолога и сотрудников социальных служб пятилетняя девочка дала показания, изобличающие отчима, пояснив, что именно он подвергал ее избиению", — сообщает СК.

Мама девочки подтвердила, что дочь избивал именно сожитель, уточнили в ведомстве. Первоначально она оговорила себя, так как боялась, что мужчина будет мстить ей и детям.

Следователи располагают и другими доказательствами причастности мужчины к избиению девочки, однако мужчина, которому предъявлено обвинение, свою вину не признает, говорится в сообщении.