В Домодедово задержали гражданку Колумбии с тремя килограммами кокаина

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция задержала в московском аэропорту "Домодедово" гражданку Колумбии, у которой изъяли три килограмма кокаина в рамках операции "Канал — Волжский рубеж" стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

Органы внутренних дел и антинаркотические органы государств-членов ОДКБ с 9 по 13 октября провели международную субрегиональную операцию "Канал — Волжский рубеж", в которой задействовали около 20 тысяч сотрудников правоохранительных, контрольных и надзорных структур. В ходе операции было изъято свыше четырех тонн наркотиков.

"Ярким примером явилось изъятие правоохранительными органами — управлением МВД на транспорте — трех килограммов кокаина, была задержана гражданка Колумбии в аэропорту "Домодедово", — сказал Храпов журналистам на пресс-подходе в пятницу в Саратове.