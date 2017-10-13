Директор волгоградского кафе угрожал шашкой за отказ работать сверхурочно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Директор кафе в Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения угрожал казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно, говорится в сообщения ГУ МВД по региону.

"По данным следствия, 43-летний подозреваемый поздно вечером находился в городе Новоаннинск в зале своего кафе, где распивал спиртное. Около часу ночи девушка–бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой", — говорится в сообщении.

По информации полиции, бармен после угроз начальника нажала "тревожную кнопку" частного охранного предприятия. Прибывшие на место происшествия охранники задержали и обезвредили угрожавшего, после чего передали его наряду полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ – "Угроза убийством". Подозреваемый свою вину признал, пояснив, что повел себя так под влиянием выпитого алкоголя. Ему грозит до двух лет лишения свободы.