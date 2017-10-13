Трое подростков обвиняются в заказном убийстве женщины в Подмосковье

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Трое несовершеннолетних жителей подмосковного Подольска обвиняются в том, что за вознаграждение до смерти забили 27-летнюю женщину, сообщает в пятницу ГСУСК России по Московской области.

Жительница Костромской области пропала в Подмосковье летом этого года, по факту ее исчезновения было возбуждено дело об убийстве.

Как установило следствие, в апреле потерпевшая одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне мужчина, чтобы не возвращать долг, решил убить кредитора. Он предложил сделать это троим 17-летним подросткам за вознаграждение.

"Восьмого июня обвиняемые вызвали потерпевшую под предлогом возврата долга в безлюдное место в сельском поселении Стрелковское городского округа Подольск, где нанесли ей не менее 20 ударов по различным частям тела и голове металлическим предметом. После наступления смерти женщины обвиняемые закопали ее тело и скрылись", — сообщает главк.

Обвиняемые полностью признали свою вину, по ходатайству следствия все они арестованы.