В Чите у избитой школьницы диагностировали сотрясение мозга

КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости. Врачи после осмотра избитой 15-летней школьницы в Чите диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы, сообщили РИА Новости в минздраве Забайкальского края.

В пятницу на странице в социальной сети ВКонтакте "Группа помощи Дане" разместили сообщение о том, что во вторник в Чите на улице Малая избили девушку 15-17 лет. Отмечалось, что она получила повреждения глазного яблока, перелом носа, селезенки, ушибы ребер и другие травмы. На кадрах нескольких коротких видео, размещенных на странице, видно, что девушку избивают ее сверстники. Они по очереди наносят удары ногами, руками, пинают девушку на земле.

Позже в управлении МВД по краю сообщили, что группа из пяти-шести подростков избила 15-летнюю школьницу. Причина — сложившиеся неприязненные отношения. Сейчас установлены трое участников инцидента, в том числе и инициатор побоев, идет розыск остальных. По данному факту организована проверка. В региональном управлении Следственного комитета РФ тоже ведут доследственную проверку происшествия.

"Десятого октября в вечернее время 15-летняя девушка вместе с матерью и сестрой обратились в травмпункт. После осмотра врачом их направили в городскую клиническую больницу №1. В горбольнице №1 девушку осмотрели хирург, травматолог и невролог, проведенное ультразвуковое обследование не выявило повреждений внутренних органов. В итоге врачи диагностировали у девушки сотрясение головного мозга, ушибленную рану губы, ушибы мягких тканей головы и руки", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что состояние пострадавшей удовлетворительное, от госпитализации девушка отказалась.