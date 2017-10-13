В Геленджике возбудили дело после убийства женщины и ее 13-летней дочери

КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. Мужчину без постоянного места жительства арестовали по подозрению в убийстве женщины и ее дочери в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение об обнаружении в одном из домов садоводческого товарищества "Медик-2" курортного села Дивноморское мумифицированных тел 56-летней женщины и ее 13-летней дочери со следами насильственной смерти поступило правоохранителям 2 октября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетней".

"При оперативной поддержке сотрудников ГУ МВД России по краю, а также при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к данному преступлению 27-летнего мужчины, который был задержан 5 октября в Геленджике. Данный человек не имеет постоянного места жительства и ведет бродяжнический образ жизни", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый прибыл к дому женщины, с которой ранее знаком не был. По словам задержанного, в ходе конфликта жительница Дивноморского стала кричать и звать на помощь, попыталась забежать в дом. Мужчина ударил женщину по голове, связал ей руки и ноги скотчем, а после ранил ножом в шею, отмечает ведомство. Как добавили в ведомстве, свидетелем преступления стала дочь погибшей, которую мужчина также убил. Уточняется, что мужчина похитил бытовую технику, телефон погибшей, автомобиль ВАЗ 2109, который позднее продал. Погибших обнаружил сосед.

Подозреваемый в убийстве арестован, устанавливаются все обстоятельства преступления.