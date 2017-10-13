Жителя Новосибирской области осудили за убийство тещи ледорубом

НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил местного жителя к восьми годам колонии за убийство тещи ледорубом, произошедшее в ходе ссоры из-за продуктов, сообщает в пятницу прокуратура региона.
По данным ведомства, 20 марта 2017 года в селе Карасево между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Лариным и его тещей произошла очередная ссора.
"Поводом для ссоры послужило то, что потерпевшая взяла из дома своей дочери и зятя (Ларина) продукты питания и ушла. Ларин, узнав об этом, взял ледоруб и пошел искать тещу, которую обнаружил доме жительницы села Карасево. Там злоумышленник ледорубом нанес потерпевшей множественные удары в жизненно важные органы — голову, грудь и шею", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в суде мужчина вину в совершении преступления признал частично, заявив, что не хотел убивать тещу. Однако суд пришел к выводу о доказанности его вины.