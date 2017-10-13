Суд арестовал главу красноярского города, подозреваемого в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости. Суд в пятницу арестовал на два месяца главу города Боготол в Красноярском крае, подозреваемого в крупном мошенничестве с жильем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Ранее СК сообщил, в отношении главы города Боготола и депутата Боготольского городского Совета депутатов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По данным СК, глава города, депутат и подставное лицо, используя поддельный договор найма, создали видимость проживания лица в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим расселению в ходе реализации региональной адресной программы. Как заявляет следствие, после предоставления нового жилья на основании поддельных документов было зарегистрировано право собственности подставного лица на квартиру стоимостью более 1,7 миллиона рублей. В дальнейшем подозреваемые планировали продать жилье, а деньги поделить между собой, считают в СК.

"Сегодня суд Железнодорожного района Красноярска удовлетворил ходатайство следствие и избрал подозреваемому главе района меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 10 декабря 2017 года", — сказала Мишанина.