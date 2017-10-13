Жительница Приморья пойдет под суд за создание секс-притонов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жительница Приморского края вместе с сообщниками предстанет перед судом во Владивостоке по обвинению в создании сети притонов для занятия проституцией под видом фирм, оказывающих клининговые услуги, сообщает Генеральная прокуратура РФ в пятницу.

Следствие считает, что в 2014 году обвиняемая создала преступную группировку, куда вошел ее родственник, занимающийся подбором "персонала" и обеспечением работы "хозяйства", бывший сотрудник органов внутренних дел, обеспечивающий защиту и представитель криминальных структур города.

Обвиняемая арендовала пять помещений во Владивостоке и, с целью вовлечения лиц в занятие проституцией, разместила объявления с предложением высокооплачиваемой работы для мужчин и женщин. Отмечается, что притоны были замаскированы под клининговые фирмы. За указание интимных услуг был установлен тариф от 2 до 5 тысяч рублей, половину которого сотрудники отдавали хозяйке.

Сообщники обвиняемой, предоставлявшие сотрудникам притонов все условия для оказания таких услуг, также нанимали "диспетчеров" и "водителей-сутенеров", уголовные дела в отношении которых рассматриваются отдельно.

Правоохранители пресекли деятельность притонов и их сотрудников в августе 2015 года. Четырех сообщников обвиняют по статьям УК РФ "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой" и "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой".

"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.