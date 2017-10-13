В Омске нашли предполагаемого насильника девушки, хотевшей совершить суицид

НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 25-летней местной жительницы, которая планировала совершить суицид, сообщает в пятницу следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Как ранее сообщали в СК, девушка, посчитав, что ее жизнь не устроена, в ночь на вторник пошла к мосту через Иртыш. По дороге ее изнасиловали . После этого ее нашел таксист, отговорил девушку от суицида и отвез в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

"В полиции девушка сообщила о том, что ее только что в районе автомобильно-дорожного университета изнасиловали", — говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники УМВД России по Омской области установили, что к преступлению причастен 26-летний житель Омска. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, добавили в СК.