В Москве арестовали одного из аферистов по делу о кредите на 500 млн рублей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Один из фигурантов дела о хищении свыше 500 миллионов рублей под видом кредита арестован в Москве, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Ранее сообщалось, что мошенники по поддельным документам получили кредит в Москве на 500 миллионов рублей. Они, действуя от имени пяти физлиц, предоставили в банк документы с ложными сведениями для получения кредита в размере около 500 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В июне под домашний арест был отправлен гендиректор компании-заемщика.

"В октябре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве на территории одного из торговых центров задержан бенефициар группы компаний. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — приводятся слова Титова на сайте ведомства.