В Челябинской области главврача больницы задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Главный врач горбольницы №2 Магнитогорска в Челябинской области Артем Черепанов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.

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30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

23.8% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Согласно оперативному видео, распространенному ведомством, Черепанов был задержан сотрудниками регионального ФСБ на рабочем месте, у него были изъяты 100 тысяч рублей — 20 купюр по 5 тысяч рублей.

В ведомстве не уточняют, было ли возбуждено уголовное дело, а также обстоятельства получения взятки.

"Имеются денежные средства, 100 тысяч рублей, это мои личные средства… в джинсах", — сказал Черепанов, отвечая на вопрос сотрудников ФСБ о наличии при нем денежных средств. После этого главврач был доставлен в отдел ФСБ по Магнитогорску.

Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, официальный комментарий о случившемся будет предоставлен позднее.