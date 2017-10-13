В Челябинской области главврача больницы задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Главный врач горбольницы №2 Магнитогорска в Челябинской области Артем Черепанов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.
18.0%Большими реальными сроками
30.6%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
23.8%Разве что высшая мера поможет
24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Согласно оперативному видео, распространенному ведомством, Черепанов был задержан сотрудниками регионального ФСБ на рабочем месте, у него были изъяты 100 тысяч рублей — 20 купюр по 5 тысяч рублей.
В ведомстве не уточняют, было ли возбуждено уголовное дело, а также обстоятельства получения взятки.
"Имеются денежные средства, 100 тысяч рублей, это мои личные средства… в джинсах", — сказал Черепанов, отвечая на вопрос сотрудников ФСБ о наличии при нем денежных средств. После этого главврач был доставлен в отдел ФСБ по Магнитогорску.
Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, официальный комментарий о случившемся будет предоставлен позднее.