В Березовском районе ХМАО село на мель пассажирское судно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 окт — РИА Новости. Пассажирское судно "Метеор" село на мель, следуя из Салехарда в поселок Березово Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

"Сел на мель катер. Двое пострадавших, травмы незначительные у женщины и мужчины, от госпитализации они отказались. Мы предварительную проверку провели, материалы передали в Следственный комитет", — рассказал собеседник агентства.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, на борту судна находились 30 человек, в том числе 26 пассажиров. Они были доставлены в пункт назначения другим катером. Отмечается также, что снять с мели "Метеор" планируется во второй половине пятницы.