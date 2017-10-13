В Приморье перекрыли канал сбыта синтетических наркотиков из Восточной Азии

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители во Владивостоке перекрыли канал поступления синтетических наркотиков в Россию из Восточной Азии, изъяв в тайнике у местного жителя свыше 7 килограммов наркотика, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"В ходе реализации оперативной информации выявлено место хранения особо крупной партии наркотических средств. Установлено, что в одном из гаражных кооперативов города Владивостока находятся запрещенные вещества. При силовой поддержке бойцов специального назначения "Гром" гараж вскрыли. В помещении находился мужчина, пытавшийся уничтожить порошкообразное вещество белого цвета. В ходе досмотра служебно-розыскная собака Нельсон обнаружила люк и еще несколько тайников, в которых хранились запрещенные вещества", — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой свыше 7 килограммов.

Полиция задержала ранее судимого 33-летнего жителя Владивостока, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.