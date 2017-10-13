На Камчатке два человека погибли в результате ДТП

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое доставлены в реанимационное отделение краевой больницы в результате серьезного ДТП в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Камчатскому краю Андрей Волков.

"Авария произошла минувшей ночью в 1.50 по местному времени (16.50 мск четверга) на улице Ленинградкой в Петропавловске-Камчатском. Водитель автомобиля Toyota Chaser двигался по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с Toyota Cresta. В результате ДТП погибли двое молодых людей 1998 года рождения – водитель и пассажир Toyota Cresta", — сказал Волков.

По его словам, предположительный виновник аварии – 28-летний водитель Toyota Chaser, а также две его пассажирки – девушки в возрасте 23 и 25 лет — госпитализированы в реанимационное отделение краевой больницы.

Как сообщили, в свою очередь, в краевом минздраве, трое пострадавших в этом ДТП находятся в крайне тяжелом состоянии. "Еще одному пассажиру Toyota Chaser назначено амбулаторное лечение. На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи, в том числе реанимация", — отметили в минздраве.

При этом в МЧС проинформировали, что для деблокировки пострадавших в аварии из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Сотрудники спасательного ведомства отключили аккумуляторную батарею, а затем с помощью гидравлического инструмента достали пострадавших и передали их медикам.