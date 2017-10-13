В Приморье локализовали все лестные пожары

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Распространение огня в лесах Приморья, где бушуют пожары на площади свыше 1,7 тысячи гектаров, остановлено, сообщает пресс-служба администрации края.
С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. Особый противопожарный режим был введен в восьми муниципальных образованиях.
Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействованы 77 единиц техники. В течение суток новых пожаров в лесах не произошло.