В Приморье локализовали все лестные пожары

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Распространение огня в лесах Приморья, где бушуют пожары на площади свыше 1,7 тысячи гектаров, остановлено, сообщает пресс-служба администрации края.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. Особый противопожарный режим был введен в восьми муниципальных образованиях.

"По информации краевого департамента лесного хозяйства, все природные пожары в Приморье локализованы, распространение огня остановлено. Сейчас на территории лесного фонда действует 28 локализованных очагов пожара на площади почти 1,7 тысячи гектаров, за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади около одной тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействованы 77 единиц техники. В течение суток новых пожаров в лесах не произошло.