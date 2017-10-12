На территории бывшего завода "Серп и молот" локализовали пожар

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на территории бывшего завода "Серп и молот" в Москве, сообщило ГУ МЧС России по столице.

"На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Принятыми мерами в 17 часов 48 минут пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что трехэтажное выселенное здание по адресу Золоторожский вал, дом 11 загорелось на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. По этому адресу находится бывший завод "Серп и молот".

"Серп и Молот" — один из старейших и крупнейших металлургических заводов на территории центральной России. Основан в 1883 году. Прекратил деятельность в 2011 году.