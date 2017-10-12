Жителя Приамурья заподозрили в похищении 11-летнего мальчика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Житель Приамурья подозревается в похищении 11-летнего мальчика из села Овсянка Зейского района, ребенка и его возможного похитителя до сих пор не нашли, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 8 октября подозреваемый 1979 года рождения увел мальчика из дома в селе Овсянка Зейского района, введя в заблуждение законных представителей ребенка. В настоящее время устанавливается местонахождение мальчика и его предполагаемого похитителя.

"По факту исчезновения 11-летнего Дмитрия Никифорова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении.

Следователи распространили информацию с приметами пропавшего ребенка и опубликовали номера телефонов, по которым можно сообщить любую информацию о мальчике.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просим сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112, 8(4162) 22-14-00 (прямая линия), 22-05-51 (телефон доверия)", — сообщает управление.