Жителя Приамурья заподозрили в похищении 11-летнего мальчика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Житель Приамурья подозревается в похищении 11-летнего мальчика из села Овсянка Зейского района, ребенка и его возможного похитителя до сих пор не нашли, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По факту исчезновения 11-летнего Дмитрия Никифорова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении.
"Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просим сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112, 8(4162) 22-14-00 (прямая линия), 22-05-51 (телефон доверия)", — сообщает управление.