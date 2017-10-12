После проверок интернет-аптек в России завели десять уголовных делах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Десять уголовных дел завели правоохранители после проверки организаций, торгующих лекарствами через интернет, по итогам совместных проверок с Росздравнадзором, заявил в четверг журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Мурашко также предостерег от покупок лекарств на иностранных сайтах, поскольку во всех контрольных закупках с таких сайтов были обнаружены недоброкачественные лекарства.

Он отметил, что подобные проверки всегда проводятся совместно с МВД. "Мы за последние две недели провели совместно с МВД несколько акций по контрольным закупкам нелегального оборота, то, что продается в сети Интернет. Сегодня запрещена продажа препаратов через интернет, но имеет место такое правонарушение", — рассказал Мурашко.

"Десять уголовных дел было возбуждено за прошедший период, в том числе выявлены лекарственные препараты фальсифицированные — это препараты для терапии вирусных заболеваний печени и, что имеет широкий сегодня спрос, препараты ботолотоксина, используемые в косметологии… И медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, также используемые в косметологии", — заявил он.

Мурашко также сообщил, что более 15-20 сайтов, торговавших лекарствами, в 2017 году были закрыты.

Он добавил, что Росздравнадзор пока не имеет полномочий напрямую передавать данные в Роскомнадзор, однако уже существует законопроект, который может поменять ситуацию. Кроме того, законодатели намерены усилить контроль в этой сфере, а дистанционную торговлю нерецептурными лекарствами, согласно законопроекту, будут осуществлять лицензированные аптеки.