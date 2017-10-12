Суд в Москве продлил срок ареста обвиняемых в хищении средств "Роснано"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 16 ноября продлил срок ареста учредителя фирмы "НТ-Фарма" Рустама Атауллаханова и домашнего ареста ее гендиректора Евгения Султанова, обвиняемых в хищении средств госкорпорации "Роснано", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, настаивавшего на продлении меры пресечения. Султанов останется под домашним арестом, а Атауллаханов — в СИЗО.

Также в рамках дела арестован бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.

Атауллаханова, Султанова и Кошурникова обвиняют в хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода.

СК РФ сообщал о подозрениях в растрате руководством "НТ-Фарма" 1 миллиарда рублей, выделенного "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области. При этом "Роснано" заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство указанного завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы повод привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности".