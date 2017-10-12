В Омске женщина с сожителем издевались над тремя малолетними детьми

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Следователи СК в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины и ее 40-летнего сожителя, которые обвиняются в издевательствах над тремя детьми женщины, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, в городе Омске обвиняемые, как правило находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно ремнем и палкой избивали малолетних детей женщины, семилетнего мальчика и его сестер, 11 и 9 лет, за малейшие провинности: плохие оценки в школе, невыученные уроки, немытую посуду, неубранную комнату и даже за то, что дети без разрешения брали продукты из холодильника и конфеты, а мальчика в наказание еще и запирали в кладовке", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что боясь гнева матери, дети длительное время никому не рассказывали о таких жестоких методах воспитания. О происходящем в семье стало известно только, когда первоклассник перестал приходить на уроки, социальный педагог пришел к нему домой и увидел, что избитый ребенок сидит в запертой кладовке с раной на голове. После этого детей сразу изъяли из семьи.

"В ходе следствия женщина частично признала свою вину, пояснив, что наказывала детей в целях воспитания. Ее сожитель отрицал свою причастность к преступлениям, однако органы следствия получили объективные доказательства, что обвиняемые не заботились о детях и оказывали отрицательное на них воздействие грубым обращением и использованием недозволенных методов воспитания с применением психического и физического насилия", — сообщили в СК.

Расследование уголовного дела по статьям об истязании несовершеннолетних группой лиц и неисполнении родителем своих обязанностей с жестоким отношением к ним завершено. Сейчас оно направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения.