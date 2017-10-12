Весельницкая выступит свидетелем по делу Браудера на суде в Москве

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая выступит в Тверском суде Москвы как свидетель обвинения по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Браудер ранее инициировал уголовное преследование ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва. Весельницкая известна также в связи с американскими выборами. В июле американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

Весельницкая пришла в суд по просьбе прокуроров. Адвокаты по назначению возражали, так как ее нет в списке обвинительного заключения. Перед допросом, в соответствии с УПК, ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложной информации.

Суд в заочном порядке рассматривает дело в отношении Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, которые объявлены в международный розыск, а проживают в Лондоне. В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром". Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.