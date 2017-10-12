Весельницкая выступит свидетелем по делу Браудера на суде в Москве

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая выступит в Тверском суде Москвы как свидетель обвинения по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Браудер ранее инициировал уголовное преследование ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва. Весельницкая известна также в связи с американскими выборами. В июле американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.
Весельницкая пришла в суд по просьбе прокуроров. Адвокаты по назначению возражали, так как ее нет в списке обвинительного заключения. Перед допросом, в соответствии с УПК, ее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложной информации.
Уильям Браудер в 1995-2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.
В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.
Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.