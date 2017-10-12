В Хабаровском крае возбудили дело после смерти воспитанника детсада

ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который почувствовал недомогание в детском саду и позже умер в больнице, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным СК, 11 октября в детском саду в Комсомольске-на-Амуре, малолетний ребенок почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, где скончался.

"Для выяснения причины смерти ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Расследование дела находится на контроле руководства краевого следственного управления, добавили в ведомстве.