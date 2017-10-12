В Хабаровском крае возбудили дело после смерти воспитанника детсада

ХАБАРОВСК, 12 окт — РИА Новости. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который почувствовал недомогание в детском саду и позже умер в больнице, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
"Для выяснения причины смерти ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Расследование дела находится на контроле руководства краевого следственного управления, добавили в ведомстве.