Прокурор обжаловал приговор по делу об убийстве Героя России Нурбагандова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Государственный обвинитель и потерпевшие обжаловали приговор Артуру Бекболатову, приговоренному к 24 годам колонии за соучастие в убийстве Героя России Магомеда Нурбагандова, сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

Суд 3 октября приговорил Бекболатова к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Прокурор при этом в ходе прений просил назначить ему пожизненное лишение свободы. Адвокат Бекболатова ранее сообщил РИА Новости, что защита приговор обжаловать не будет.

"В суд поступили жалобы на приговор от государственного обвинителя и потерпевших по делу", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что в ближайшее время жалоба будет направлена в коллегию по делам военнослужащих Верховного суда РФ.

Как сообщал СК РФ, Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в 2016 году вступили в незаконное вооруженное формирование, а после — в банду под руководством Магомеда Халимбекова. По данным следствия, 10 июля они вместе с другими бандитами возле села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них. Среди убитых был полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид.

По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. Преступник, направив пистолет на Магомеда Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Кроме того, Бекболатову вменялось участие в покушении на двух инспекторов ДПС Дагестана.

В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Бекболатова и Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. Позже дело в отношении Джамалутдинова было выделено в отдельное производство в связи с его полным признанием вины. В итоге Джамалутдинов получил 17 лет колонии.