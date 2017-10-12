В Воронежской области нашли тело убитой школьницы

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства убийства 14-летней школьницы, тело которой было обнаружено накануне вечером в лесополосе в Воронежской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным ГУМВД по области, тело школьницы было найдено около 19.50 мск в среду в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая в селе Большая Казинка Павловского района.

"Обнаружено тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Рядом с телом находился чехол от мобильного телефона, принадлежавшего потерпевшей, сам телефон не обнаружен", — говорится в сообщении СУСК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой". Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Следователи провели несколько осмотров места происшествия, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, отмечается в сообщении.

"Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти несовершеннолетней, признаны потерпевшими и допрошены в данном качестве родители погибшей девочки, допрашиваются свидетели", – сказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК Андрей Шевелев.