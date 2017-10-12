В Подмосковье возбудили дело после смерти мужчины из-за опоздания "скорой"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следователи в Московской области возбудили уголовное дело после гибели в Одинцовском районе мужчины, который не дождался скорой помощи, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке Власиха Одинцовского района возле супермаркета умер мужчина, не дождавшись скорой помощи. По сведениям СМИ, мужчине стало плохо на улице, ему вызвали скорую помощь, которую ждали более 30 минут. Пострадавший скончался до приезда медиков.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Поводом стала информация, распространенная в СМИ, о гибели в Одинцовском районе мужчины, который не дождался "скорой помощи", — говорится в сообщении.

Следователи подтвердили, что 66-летний мужчина, которому требовалась экстренная медпомощь, скончался утром 10 октября из-за того, что неустановленные работники ГБУЗ МО "Одинцовская станция скорой медицинской помощи" не оказали ему своевременную помощь.