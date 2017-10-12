В Подмосковье возбудили дело после смерти мужчины из-за опоздания "скорой"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следователи в Московской области возбудили уголовное дело после гибели в Одинцовском районе мужчины, который не дождался скорой помощи, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Поводом стала информация, распространенная в СМИ, о гибели в Одинцовском районе мужчины, который не дождался "скорой помощи", — говорится в сообщении.
Следователи подтвердили, что 66-летний мужчина, которому требовалась экстренная медпомощь, скончался утром 10 октября из-за того, что неустановленные работники ГБУЗ МО "Одинцовская станция скорой медицинской помощи" не оказали ему своевременную помощь.