Подозреваемым по делу о пожаре в Ростове-на-Дону назначили меру пресечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Двое подозреваемых по делу о крупном пожаре на вещевом рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону находятся под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"Следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде", — сказал собеседник агентства, уточнив, что дело будет расследоваться следователями МЧС при оперативном сопровождении полиции.
Вещевой рынок "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", загорелся вечером 8 октября. Пожару был присвоена четвертая категория сложности. К полуночи площадь огня составила около 6 тысяч квадратных метров. К утру огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей.
Ранее большинство опрошенных РИА Новости владельцев сгоревших павильонов сообщили, что считают причиной пожара поджог. По словам президента компании-собственника рынка Юрия Бобрикова, пожар возник почти одновременно в трех местах.