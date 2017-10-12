Колымское Управление гидрометеорологии подало иск к "ВИМ-Авиа"

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ФГБУ "Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" подало в арбитражный суд Магаданской области исковое заявление к авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 1,093 миллиона рублей. Предмет иска в материалах не уточняется.

"ВИМ-Авиа" находится в сложном финансовом положении. Ее общая кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. Под контролем Минтранса и Росавиации к вывозу пассажиров подключились другие авиакомпании.

К настоящему моменту "ВИМ-Авиа" полностью завершила международную чартерную программу, на внутренних регулярных линиях остались единичные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября авиакомпания прекращает полеты. Судьба "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов, говорил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Колымское УГМС") — некоммерческая организация, занимающаяся сбором гидрометеорологической информации в Магаданской области, на территории Охотского района Хабаровского края и в закрепленной части акватории Охотского моря.