В Екатеринбурге из-за возгорания из общежития эвакуировали более 40 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Сорок четыре человека эвакуированы из общежития в Екатеринбурге на улице Центральная из-за возгорания; в результате пожара есть пострадавший, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.

Как отмечают спасатели, в 0.41 местного времени (22.41 мск) поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на улице Центральной. На площади 50 квадратных метров была повреждена деревянная лестничная клетка на первом, втором этажах, межэтажное перекрытие муниципального жилого дома.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 13 человек. Пожарными при помощи спасательных устройств по лестничным маршам и по трехколенным пожарным лестницам, установленным в окна здания, был спасен 31 человек, из них семь детей", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС отмечает, что в результате пожара есть пострадавший. В тушении пожара были задействованы восемь единиц техники, 25 человек личного состава. В 1.19 местного времени (23.19 мск) огонь локализован, а в 1.32 местного времени (23.32 мск) открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций велись до 3.40 местного времени (1.40 мск).